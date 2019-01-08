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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız Fazıl Say'ın konserine katılmak istiyor. Cumhurbaşkanımızın programında bir sıkıntı olmadığı takdirde konsere olumlu karşılık vermeyi düşünüyorlar.   

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız Fazıl Say'ın konserine katılmak istiyor. Cumhurbaşkanımızın programında bir sıkıntı olmadığı takdirde konsere olumlu karşılık vermeyi düşünüyorlar. 
 

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