flaş(yeniden)

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:Kahramanmaraş 'ın Engizek dağları bölgesinde PKK 'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada; 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Bölgede çatışmanın sürdüğü bildirildi..