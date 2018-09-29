FLAŞ - TSK

TSK: Terörle mücadele kapsamında, 28-29 Eylül'de düzenlenen hava harekâtlarında, eylem hazırlığında olan; Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde 3, Avaşin-Basyan bölgesinde 5 olmak üzere toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi