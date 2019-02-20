Muğla'nın Milas ilçesindeki feldspat madeni çıkarılan sahada, 3 işçinin öldüğü maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi ve 2 şirket yetkilisinden oluşan 3 zanlı, tutuklandı.
Muğla'nın Milas ilçesindeki feldspat madeni çıkarılan sahada, 3 işçinin öldüğü maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi ve 2 şirket yetkilisinden oluşan 3 zanlı, tutuklandı.
Muğla'nın Milas ilçesindeki feldspat madeni çıkarılan sahada, 3 işçinin öldüğü maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi ve 2 şirket yetkilisinden oluşan 3 zanlı, tutuklandı.