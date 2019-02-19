Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY terör örgütünün 'kadın yapılanması' soruşturması kapsamında; 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 22'si kadın 26 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY terör örgütünün 'kadın yapılanması' soruşturması kapsamında; 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 22'si kadın 26 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY terör örgütünün 'kadın yapılanması' soruşturması kapsamında; 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 22'si kadın 26 şüpheli yakalandı.