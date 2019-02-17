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Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü binasında  intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ateş, Hatay Devlet hastanesine kaldırıldı..  

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Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü binasında  intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ateş, Hatay Devlet hastanesine kaldırıldı..
 

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