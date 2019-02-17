İÇİŞLERİ Bakanlığı, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla dün ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur (2019-1)' operasyonunda, aranan toplam 3673 kişi yakalandığını duyurdu.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla dün ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur (2019-1)' operasyonunda, aranan toplam 3673 kişi yakalandığını duyurdu.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla dün ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur (2019-1)' operasyonunda, aranan toplam 3673 kişi yakalandığını duyurdu.