:CHP İstanbul milletvekili Didem Engin yaptığı yazılı açıklamada; Cumhuriyet Halk Partisi’nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını basın toplantısı ile açıklayacağını söyledi
:CHP İstanbul milletvekili Didem Engin yaptığı yazılı açıklamada; Cumhuriyet Halk Partisi’nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını basın toplantısı ile açıklayacağını söyledi
:CHP İstanbul milletvekili Didem Engin yaptığı yazılı açıklamada; Cumhuriyet Halk Partisi’nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını basın toplantısı ile açıklayacağını söyledi