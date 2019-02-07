'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında 5 sanığa hapis cezası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne, kiralık minibüsle saldırı gerçekleştirmek isterken yakalanan 5'i tutuklu, 1'i firari 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu 5 sanığa, 'DEAŞ üyesi olmak' suçundan 10 yıl 6 ay ile 13 yıl 19 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme, eylemin hazırlık aşamasında kaldığı gerekçesiyle 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ise sanıkların beraatine karar verdi.



