: Antalya'nın 5 ilçesinde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş) beklenen hortum riski ve kuvvetli fırtına nedeniyle tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.
: Antalya'nın 5 ilçesinde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş) beklenen hortum riski ve kuvvetli fırtına nedeniyle tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.
: Antalya'nın 5 ilçesinde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş) beklenen hortum riski ve kuvvetli fırtına nedeniyle tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.