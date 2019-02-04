Bursa Valiliği: Uludağ 1. Bölgede bulunan ve kullanılmayan PTT Binasının çatısından düşerek kar altında kaldığı tahmin edilen 6 kişi, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Bölgede her ihtimale karşı arama ve mevcut karı temizleme ve kaldırma çalışmaları devam ediyor.

