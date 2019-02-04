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Balıkesir Adliyesi'ndeki  gaz sızıntısından ilk belirlemelere göre 17 kişinin  zehirlendiği belirtildi. Zehirlenenler hastaneye kaldırılırken doğalgaz akışının kesildiği Adliye binasının tamamen tahliye edildiği bildirildi..  

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Balıkesir Adliyesi'ndeki  gaz sızıntısından ilk belirlemelere göre 17 kişinin  zehirlendiği belirtildi. Zehirlenenler hastaneye kaldırılırken doğalgaz akışının kesildiği Adliye binasının tamamen tahliye edildiği bildirildi..


 

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