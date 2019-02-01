Jandarma Genel Komutanlığı: Jandarma Genel Komutanlığınca; terörle mücadele harekâtı kapsamında, 01-31 Ocak 2019 tarihleri arasında yurt genelinde yapılan operasyonlar sonucu toplam 28 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı: Jandarma Genel Komutanlığınca; terörle mücadele harekâtı kapsamında, 01-31 Ocak 2019 tarihleri arasında yurt genelinde yapılan operasyonlar sonucu toplam 28 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı: Jandarma Genel Komutanlığınca; terörle mücadele harekâtı kapsamında, 01-31 Ocak 2019 tarihleri arasında yurt genelinde yapılan operasyonlar sonucu toplam 28 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.