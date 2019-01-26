: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bugün yine Irak tarafında bir yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız, silahlı insansız hava araçlarımız kalktı, hepsi dağılma durumunda kaldı.
: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bugün yine Irak tarafında bir yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız, silahlı insansız hava araçlarımız kalktı, hepsi dağılma durumunda kaldı.
: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bugün yine Irak tarafında bir yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız, silahlı insansız hava araçlarımız kalktı, hepsi dağılma durumunda kaldı.