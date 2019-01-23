Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bizim Suriye’deki tek hedefimiz, radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldırarak DEAŞ terör örgütünün yeniden ayağa kalkmasını engellemektir.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bizim Suriye’deki tek hedefimiz, radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldırarak DEAŞ terör örgütünün yeniden ayağa kalkmasını engellemektir.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bizim Suriye’deki tek hedefimiz, radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldırarak DEAŞ terör örgütünün yeniden ayağa kalkmasını engellemektir.