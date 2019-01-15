Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nden Yunan adalarına geçmek için yola çıkan kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne battı. 12 yaşındaki bir çocuk boğularak yaşamını yitirirken, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 40 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

