Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Heyetler arası toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Heyetler arası toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Heyetler arası toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.
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