BOLU DAĞI TIR'LARA KAPATILDI
Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı devam ederken, D-100 karayolunun Düzce tarafı Kaynaşlı mevkiinde TIR’ların Ankara istikametine geçişine izin verilmiyor. D-100 Karayolu’nun Bolu yönünde ise TIR'lar bekletilerek takip mesafesinin azaltılması için belirli aralıklarla gönderiliyor.
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BOLU DAĞI TIR'LARA KAPATILDI Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı devam ederken, D-100 karayolunun Düzce tarafı Kaynaşlı mevkiinde TIR’ların Ankara istikametine geçişine izin verilmiyor. D-100 Karayolu’nun Bolu yönünde ise TIR'lar bekletilerek...
BOLU DAĞI TIR'LARA KAPATILDI
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