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Şanlıurfa' da Emniyet caddesi üzerindeki bir bankaya giren silahlı kişi yada kişiler özel güvenlik görevlisinin  silahıyla birlikte bankadan bir miktar  parayı alarak  kaçtı. Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevkedildi.

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Şanlıurfa' da Emniyet caddesi üzerindeki bir bankaya giren silahlı kişi yada kişiler özel güvenlik görevlisinin  silahıyla birlikte bankadan bir miktar  parayı alarak  kaçtı. Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevkedildi.

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