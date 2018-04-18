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:Mardin' de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz tututuklanırken, Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı..  

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:Mardin' de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz tututuklanırken, Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı..


 

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