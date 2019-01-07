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İçişleri Bakanlığı: "2018'de  147 bin 562 uyuşturucu operasyonu yapıldı.Operasyonlarda  204 bin 780 kişi gözaltına alındı, 23 bin 134 kişi tutuklandı. Geçen yıl,  yaklaşık 18 ton  eroin, 1 ton 165 kg kokain, 8 milyon 556 bin...

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İçişleri Bakanlığı: "2018'de  147 bin 562 uyuşturucu operasyonu yapıldı.Operasyonlarda  204 bin 780 kişi gözaltına alındı, 23 bin 134 kişi tutuklandı. Geçen yıl,  yaklaşık 18 ton  eroin, 1 ton 165 kg kokain, 8 milyon 556 bin 529 ectasy (adet), 1 ton 168 kg bonzai ele geçirildi." 

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