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İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil) uzaklıkta, Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine  Sahil Güvenlik Komutunlığı tarafından bir bot, bir helikopter ile anında...

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İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil) uzaklıkta, Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine  Sahil Güvenlik Komutunlığı tarafından bir bot, bir helikopter ile anında arama-kurtarma faaliyeti başlatılmış olup, söz konusu gemiden 3 mürettebat sağ  kurtarılırken diğer mürettebatların  kurtarma çalışmaları devam ediyor. " 

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