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: AFAD verilerine göre saat 07:20'de merkez üssü Marmara Denizi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme en yakın yerleşim birimi, 4.11 kilometre ile Bursa Karacabey'e bağlı Bayramdere Köyü oldu.