FLAŞ

: ANKARA'da Çankaya Üniversitesi'nde eğitim gören Hasan İsmail H.'nin, önce bıçaklayıp ardından tabanca ile vurduğu araştırma görevlisi Ceren Damar hastanede yaşamını yitirdi. 

FLAŞ

: ANKARA'da Çankaya Üniversitesi'nde eğitim gören Hasan İsmail H.'nin, önce bıçaklayıp ardından tabanca ile vurduğu araştırma görevlisi Ceren Damar hastanede yaşamını yitirdi. 

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