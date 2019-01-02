: ANKARA'da Çankaya Üniversitesi'nde eğitim gören Hasan İsmail H.'nin, önce bıçaklayıp ardından tabanca ile vurduğu araştırma görevlisi Ceren Damar hastanede yaşamını yitirdi.
: ANKARA'da Çankaya Üniversitesi'nde eğitim gören Hasan İsmail H.'nin, önce bıçaklayıp ardından tabanca ile vurduğu araştırma görevlisi Ceren Damar hastanede yaşamını yitirdi.
: ANKARA'da Çankaya Üniversitesi'nde eğitim gören Hasan İsmail H.'nin, önce bıçaklayıp ardından tabanca ile vurduğu araştırma görevlisi Ceren Damar hastanede yaşamını yitirdi.