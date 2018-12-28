Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ Silahlı Terör örgütünün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ Silahlı Terör örgütünün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ Silahlı Terör örgütünün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.