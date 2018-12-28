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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ Silahlı Terör örgütünün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik  yürütülmekte olan  soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.  

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ Silahlı Terör örgütünün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik  yürütülmekte olan  soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.

 

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