: Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
: Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
: Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.