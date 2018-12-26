: Kırşehir-Ankara Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi. Kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
: Kırşehir-Ankara Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi. Kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
: Kırşehir-Ankara Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi. Kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.