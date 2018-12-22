: Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde 7 katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
: Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde 7 katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
: Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde 7 katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.