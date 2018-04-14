: Bursa'daki Yüksek İhtisas EA Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin yemekhane bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yoğun duman nediniyle hastalar tedbir amaçlı ek binaya tahliye edilyor.
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: Bursa'daki Yüksek İhtisas EA Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin yemekhane bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yoğun duman nediniyle hastalar tedbir amaçlı ek binaya tahliye edilyor. ...
: Bursa'daki Yüksek İhtisas EA Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin yemekhane bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yoğun duman nediniyle hastalar tedbir amaçlı ek binaya tahliye edilyor.
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