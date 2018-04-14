: ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye karşı hava saldırıları düzenlenmesi emri verdiğini açıkladı. Trump; ABD, İngiliz ve Fransız güçlerinin kimyasal silah kullandığı öne sürülen Esad güçlerini vurmaya başlayacaklarını duyurdu.
: ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye karşı hava saldırıları düzenlenmesi emri verdiğini açıkladı. Trump; ABD, İngiliz ve Fransız güçlerinin kimyasal silah kullandığı öne sürülen Esad güçlerini vurmaya başlayacaklarını duyurdu.
: ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye karşı hava saldırıları düzenlenmesi emri verdiğini açıkladı. Trump; ABD, İngiliz ve Fransız güçlerinin kimyasal silah kullandığı öne sürülen Esad güçlerini vurmaya başlayacaklarını duyurdu.