: 28 şubat davasında Aralarında dönemim Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'nda aralarında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
: 28 şubat davasında Aralarında dönemim Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'nda aralarında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına...
: 28 şubat davasında Aralarında dönemim Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'nda aralarında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı