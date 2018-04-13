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: 28 şubat davasında Aralarında dönemim Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin  Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'nda aralarında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına...

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: 28 şubat davasında Aralarında dönemim Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin  Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'nda aralarında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

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