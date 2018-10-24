:Erzincan' ın İliç İlçesi'nde askeri araç şarampole yuvarlandı. Kazada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.Yaralı askerler, Mengücek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı..
flaş
:Erzincan' ın İliç İlçesi'nde askeri araç şarampole yuvarlandı. Kazada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.Yaralı askerler, Mengücek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı..
:Erzincan' ın İliç İlçesi'nde askeri araç şarampole yuvarlandı. Kazada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.Yaralı askerler, Mengücek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı..
YORUM EKLE