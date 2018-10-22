;Gaziatep'te birliğinden firar eden asker silahıyla girdiği bir Alışveriş Merkezi'ndeki mağazada bulunanları rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevkedildi..
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;Gaziatep'te birliğinden firar eden asker silahıyla girdiği bir Alışveriş Merkezi'ndeki mağazada bulunanları rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevkedildi..
;Gaziatep'te birliğinden firar eden asker silahıyla girdiği bir Alışveriş Merkezi'ndeki mağazada bulunanları rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevkedildi..
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