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;Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "terör örgütü propagandası" yaptığı iddasıyla soruşturma başlatılan öğretmen Ayşe Çelik 'in infaz erteleme talebini ikinci kez kabul etti.. Ayşe Çelik , talebi kabul edilmeseydi bebeğiyle...