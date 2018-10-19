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;Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "terör örgütü  propagandası" yaptığı iddasıyla soruşturma başlatılan öğretmen Ayşe Çelik 'in infaz erteleme  talebini ikinci kez  kabul etti.. Ayşe Çelik , talebi kabul edilmeseydi bebeğiyle...

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;Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "terör örgütü  propagandası" yaptığı iddasıyla soruşturma başlatılan öğretmen Ayşe Çelik 'in infaz erteleme  talebini ikinci kez  kabul etti..
Ayşe Çelik , talebi kabul edilmeseydi bebeğiyle cezavevine girecekti..
 

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