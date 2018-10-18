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;Ağrı'da 4.2 büyüklüğünde deprem AĞRI'nın Patnos ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, korku ve paniğe neden oldu. Semih YARDIMCI/ PATNOS, (Ağrı), ()-