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;Ağrı'da 4.2 büyüklüğünde deprem  AĞRI'nın Patnos ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, korku ve paniğe neden oldu.   Semih YARDIMCI/ PATNOS, (Ağrı), ()-

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;Ağrı'da 4.2 büyüklüğünde deprem


 AĞRI'nın Patnos ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, korku ve paniğe neden oldu.

 

Semih YARDIMCI/ PATNOS, (Ağrı), ()-

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