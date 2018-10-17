Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 24 yaralı
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 24 yaralı KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 24 yaralı
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.