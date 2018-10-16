Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 1 yüzbaşı, 49 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 35'i aktif görevde.
Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 1 yüzbaşı, 49 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 35'i aktif görevde.
Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 1 yüzbaşı, 49 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 35'i aktif görevde.