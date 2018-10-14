;İzmir' de göçmenleri taşıyan kamyonun sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 18 kişinin öldüğü, yaralıların bulunduğu bildirildi..
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;İzmir' de göçmenleri taşıyan kamyonun sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 18 kişinin öldüğü, yaralıların bulunduğu bildirildi..
;İzmir' de göçmenleri taşıyan kamyonun sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 18 kişinin öldüğü, yaralıların bulunduğu bildirildi..
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