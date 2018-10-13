AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Brunson'un yargılanması) Yargısal akış şu aşamada tamamlandı. Dayatmalara prim verilmedi. Dayatmalarla karar alınsaydı, Türkiye'ye ekonomik saldırılar yapıldığı zaman karar alınırdı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Brunson'un yargılanması) Yargısal akış şu aşamada tamamlandı. Dayatmalara prim verilmedi. Dayatmalarla karar alınsaydı, Türkiye'ye ekonomik saldırılar yapıldığı zaman karar alınırdı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Brunson'un yargılanması) Yargısal akış şu aşamada tamamlandı. Dayatmalara prim verilmedi. Dayatmalarla karar alınsaydı, Türkiye'ye ekonomik saldırılar yapıldığı zaman karar alınırdı
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