RAHİP BRUNSON'A 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI
Brunson, İzmir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırıldı.
RAHİP BRUNSON'A 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI Brunson, İzmir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırıldı.
RAHİP BRUNSON'A 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI
Brunson, İzmir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırıldı.