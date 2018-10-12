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RAHİP BRUNSON'A 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI Brunson, İzmir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırıldı.

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RAHİP BRUNSON'A 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Brunson, İzmir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırıldı.

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