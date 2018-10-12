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: ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın  bugün görülen duruşması  yeniden başladı. Tanıkların dinlendiği duruşmaya 12.30 da ara verilmişti..  

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: ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın  bugün görülen duruşması  yeniden başladı. Tanıkların dinlendiği duruşmaya 12.30 da ara verilmişti..
 

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