: ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın bugün görülen duruşması yeniden başladı. Tanıkların dinlendiği duruşmaya 12.30 da ara verilmişti..
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: ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın bugün görülen duruşması yeniden başladı. Tanıkların dinlendiği duruşmaya 12.30 da ara verilmişti..
: ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın bugün görülen duruşması yeniden başladı. Tanıkların dinlendiği duruşmaya 12.30 da ara verilmişti..
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