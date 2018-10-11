:İzmir Adliyesi'nde zehirlenme
İZMİR Adliyesi'nde gaz kaynaklı olduğu sanılan zehirlenme meydana geldi. İzmir Adliyesi'ne çok sayıda ambulans sevk edilirken, binanın boşaltılmasına başlandı.
Mehmet CANDAN / İZMİR, ()
:İzmir Adliyesi'nde zehirlenme İZMİR Adliyesi'nde gaz kaynaklı olduğu sanılan zehirlenme meydana geldi. İzmir Adliyesi'ne çok sayıda ambulans sevk edilirken, binanın boşaltılmasına başlandı. Mehmet CANDAN / İZMİR, ()
:İzmir Adliyesi'nde zehirlenme
İZMİR Adliyesi'nde gaz kaynaklı olduğu sanılan zehirlenme meydana geldi. İzmir Adliyesi'ne çok sayıda ambulans sevk edilirken, binanın boşaltılmasına başlandı.
Mehmet CANDAN / İZMİR, ()