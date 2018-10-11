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:İzmir Adliyesi'nde zehirlenme İZMİR Adliyesi'nde gaz kaynaklı olduğu sanılan zehirlenme meydana geldi. İzmir Adliyesi'ne çok sayıda ambulans sevk edilirken, binanın boşaltılmasına başlandı. Mehmet CANDAN / İZMİR, ()  

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:İzmir Adliyesi'nde zehirlenme

İZMİR Adliyesi'nde gaz kaynaklı olduğu sanılan zehirlenme meydana geldi. İzmir Adliyesi'ne çok sayıda ambulans sevk edilirken, binanın boşaltılmasına başlandı.

Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

 

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