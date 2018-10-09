:Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı: PKK -KCK terör örgütü soruşturması kapsamında Diyarbakır merkezli 9 ilde operasyon yapıldı. 151 şüpheliden 90' ı gözaltına alındı..
:Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı: PKK -KCK terör örgütü soruşturması kapsamında Diyarbakır merkezli 9 ilde operasyon yapıldı. 151 şüpheliden 90' ı gözaltına alındı..
:Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı: PKK -KCK terör örgütü soruşturması kapsamında Diyarbakır merkezli 9 ilde operasyon yapıldı. 151 şüpheliden 90' ı gözaltına alındı..