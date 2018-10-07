Sudi gazetecinin öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Takibini yapıyorum çıkacak sonucu dünyaya bildireceğiz. Büyükelçiliğe girişler çıkışlar vs. hepsi
inceleniyor, takip ediliyor.
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Sudi gazetecinin öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Takibini yapıyorum çıkacak sonucu dünyaya bildireceğiz. Büyükelçiliğe girişler çıkışlar vs. hepsi inceleniyor, takip ediliyor.
Sudi gazetecinin öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Takibini yapıyorum çıkacak sonucu dünyaya bildireceğiz. Büyükelçiliğe girişler çıkışlar vs. hepsi
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