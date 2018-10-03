: TSK: Irak kuzeyi Zap bölgesine 03 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
: TSK: Irak kuzeyi Zap bölgesine 03 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
: TSK: Irak kuzeyi Zap bölgesine 03 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.