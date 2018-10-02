FLAŞ

Ankara Valiliği: Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri ile yapılan müzakereler neticesinde, eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verilmiştir.

FLAŞ

Ankara Valiliği: Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri ile yapılan müzakereler neticesinde, eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verilmiştir.

YORUM EKLE
Gönder