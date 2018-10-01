Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 47 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 47 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 47 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.