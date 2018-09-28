Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve halen aktif olarak Ziraat Bankası bünyesinde çalıştıkları belirlenen 14 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve halen aktif olarak Ziraat Bankası bünyesinde çalıştıkları belirlenen 14 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve halen aktif olarak Ziraat Bankası bünyesinde çalıştıkları belirlenen 14 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.