: Reyhanlı saldırısının faillerinden olan ve Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen terörist Yusuf Nazik, çıkarıldığı Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
: Reyhanlı saldırısının faillerinden olan ve Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen terörist Yusuf Nazik, çıkarıldığı Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
: Reyhanlı saldırısının faillerinden olan ve Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen terörist Yusuf Nazik, çıkarıldığı Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.