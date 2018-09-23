: Aydın'ın Germencik ilçesinde gıda fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
: Aydın'ın Germencik ilçesinde gıda fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
: Aydın'ın Germencik ilçesinde gıda fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.